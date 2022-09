MDR-Intendantin Karola Wille: „Das große Interesse an der Programmmachen-Aktion und die enorme Resonanz freuen mich sehr. Als öffentlich-rechtliches Medienhaus ist es unser Anspruch, möglichst nah bei den Menschen und ihren Themen in der Region zu sein. Um diesem gerecht zu werden, braucht es Transparenz und einen Dialog auf Augenhöhe. All das ermöglicht unsere Programmmachen-Aktion, mit der wir wertvolles Feedback für unsere Redaktionsarbeit bekommen. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung.“

38 Redaktionen aus den verschiedenen MDR-Standorten in Sach-sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligten sich in diesem Jahr an der Aktion. Dort konnten wieder zahlreiche Teilnehmende etwa Orchesterproben lauschen, Fußballübertragungen und Re-portereinsätze begleiten, Radio-Interviews führen oder sogar selbst moderieren. Ein besonderes Erlebnis – auch für Programmmacherin Jenny Beerbaum, die im Regionalstudio Gera zu Gast war: „Dieser Tag bot alles, was ich mir erhofft bzw. versprochen habe: einen lehrreichen Blick hinter die Kulissen in einem Team mit Herz“.