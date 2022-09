MDR I 12.09.2022 Zwei MDR-Naturfilme ausgezeichnet

Hauptinhalt

Beim Internationalen Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde an der Ostsee sind am Wochenende zwei Naturfilme des MDR ausgezeichnet worden: „Zimmer frei? – Die Baukunst der Spechte“ von Uwe Müller (Capricornum Film) mit dem Publikumspreis und „Kleine Meise ganz groß“ von Yann Sochaczewski und Marlen Hundertmark (Altayfilm) in der Kategorie „Beste Story“.