Jana Brandt, MDR-Programmdirektorin in Halle: „Bei der Entwicklung dieser beiden Formate haben wir explizit die sich verändernde Mediennutzung hin zum Digitalen und ein breiteres Zielpublikum vor Augen gehabt. Das Thema Umwelt, welches auch die Jugend umtreibt, aus dem Früher heraus zu beleuchten und die Zusammenhänge mit dem Heute sichtbar zu machen, war uns eine Herzensangelegenheit. Zudem erfüllt ‚Umwelt im Osten‘ in seiner vielschichtigen Machart auf originelle Weise unseren öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag. Genau wie der innovative multimediale Ansatz beim bildstarken Projekt ‚ostKUNSTwest‘, welches darüber hinaus auch noch zu einer Verständigung zwischen Ost und West beiträgt.“

Anlässlich des 90. Geburtstags von Gerhard Richter erzählt MDR KULTUR mit dem großen Multimedia-Projekt „ostKUNSTwest“ die Kunstgeschichte Deutschlands in Ost und West nach 1945 anhand von rund 400 ausgewählten Kunstwerken, Fotografien und Videos. Das Projekt wirft Schlaglichter auf die wichtigsten Künstlerinnen und Künstler, Werke, Strömungen und setzt diese in den jeweiligen zeitgeschichtlichen Kontext. Durch die gesamtdeutsche Perspektive eröffnen sich spannende Gegensätze und überraschende Zusammenhänge, die zu einem gemeinsamen Kunstverständnis beitragen. Das Spektrum reicht von der ersten noch gesamtdeutschen Kunstausstellung 1946 in Dresden über die „documenta“ 1955 in Kassel, die feministische Avantgarde bis zur Neuen Leipziger Schule, vom Bitterfelder Weg bis zu Kryptokunst.



Seit 24. Januar überzeugt das fürs Smartphone optimierte Multimedia-Projekt online unter ostkunstwest.de mit seiner Bildstärke. Der zehnteilige begleitende Podcast „ostKUNSTwest“ gibt in der ARD Audiothek in Gesprächen einen Überblick zu den wichtigsten Strömungen, Künstlerinnen und Künstlern.