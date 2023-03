In ihrer Laudatio gratulierte Anke Mai, Jury-Mitglied und Programmdirektorin des SWR, Eva Lamby-Schmitt: „... In einer Welt, in der wir alltäglich über Krieg reden, in der China nicht nur wirtschaftlich unseren Alltag prägt, sondern immer mehr auch zu einem Player wird, der das Sicherheitsgefüge aus dem Takt bringen kann, sind Sie dort, beobachten, berichten, ordnen ein und helfen uns, zu verstehen. Als Korrespondentin gerade in China tragen Sie eine riesige Verantwortung, der Sie als junge Journalistin hervorragend gerecht werden. Das ist eine Auszeichnung wert: und dafür erhalten Sie in diesem Jahr zurecht den Kurt-Magnus-Preis! Herzlichen Glückwunsch!“