„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Unsere demokratische Gesellschaft braucht einen starken und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk für eine freie Meinungsbildung. Wir sind für die Menschen da und werden deshalb unseren eingeschlagenen Kurs fortsetzen, mit unseren Angeboten in der digitalen und in der linearen Welt auch in Zukunft ein ‚MDR für alle‘ zu sein. Ich werde mich mit ganzer Kraft gemeinsam mit allen Mitarbeitenden dafür einsetzen, dass der MDR als modernes und gemeinwohlorientiertes Medienhaus ein stabiler Vertrauensanker für die Menschen in Mitteldeutschland und darüber hinaus bleibt. Uns ist klar, dass wir uns dieses Vertrauen täglich neu erarbeiten müssen mit vielfältigen und hochwertigen Angeboten und mit großem Verantwortungsbewusstsein in unserem Handeln. Und als Mitglied der ARD-Familie wird der MDR auch weiterhin den begonnenen Reform-Kurs aktiv unterstützen und mitgestalten.“