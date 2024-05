In der Woche vom 3. bis 7. Juni werden um 15.15 Uhr fünf Filme im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. Alle zehn Folgen sind in der ARD Mediathek abrufbar.

Am 5. Juni ist Internationaler Weltumwelttag. Dies zum Anlass nehmend, zeigt der MDR fünf Filme der Reihe „Gute Nachrichten vom Planeten“ mit Lösungsansätzen für Probleme in den Bereichen Landwirtschaft, Wälder, Transport, Gewässer und Renaturierung. Die positiven Beispiele aus aller Welt machen Mut, inspirieren und bieten Orientierung in schwierigen Zeiten – gerade auch, aber nicht nur für junge Menschen.