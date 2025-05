Einerseits gibt es Söldner, seit es Kriege gibt. Lange Zeit waren Söldnerheere sogar eher die Regel als die Ausnahme. Andererseits kennen seit der frühen Neuzeit Nationalstaaten auch die Wehrpflicht oder Berufsheere, denen eine höhere Solidarität mit dem Land, für das sie kämpfen, zugerechnet wird. Doch immer gab es auch Truppen, die sich auf eigene Rechnung in den Dienst von demjenigen stellten, der sie bezahlte – und die gerade am Ende großer Kriege starken Zulauf erlebten, wie etwa nach dem Zweiten Weltkrieg.

In den Archiven findet „Y-History“-Reporter Milan Schnieder beispielsweise die Geschichte des vielleicht bekanntesten deutschen Söldners „Kongo Müller“ – einem Wehrmachts-Unteroffizier, der in den 1960er-Jahren nach Afrika auswanderte und mit seiner Truppe dort half, Aufstände brutal niederzuschlagen.

Massiv ausgeweitet wurde der Markt in den 1990er- und 2000er-Jahren, als vor allem die USA und Großbritannien auf Privatisierungen im Militärbereich setzten. Etwa im Irak waren zeitweilig mehr sogenannte „Contractors“ eingesetzt als reguläre US-Soldatinnen und Soldaten. Milan trifft Mike, der für so eine „Contractor“-Firma unter anderem im Irak und in Afghanistan war. Und er fährt selbst in den Irak, um herauszufinden, ob die heute dort tätigen Sicherheitsfirmen ebenfalls noch etwas mit Söldnern gemein haben.