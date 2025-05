„Aus Eigenschutz hab ich ein Klappmesser dabei.“ – „Ist doch normal inzwischen.“ Auf dem Skaterpark in Halle-Neustadt wird offen über das Mitführen von Messern geredet. Für die neue „Y-Kollektiv“-Reportage „Gefährlicher Messer-Hype“ spricht Laura Kipfelsberger in Halle (Saale) mit Jugendlichen, Boxtrainern, Türstehern und Menschen, die selbst Opfer von Messerangriffen geworden sind.

In einem Boxclub in Halle-Neustadt trifft die Reporterin auf Ronny – hier aufgewachsen, heute Trainer und Mentor für Jugendliche. Seine Beobachtung: „Die sind bereit zuzustechen, das ist der Wahnsinn.“ Die Reportage zeigt, wie leicht man an teils verbotene Messer gelangt – online, ohne Altersprüfung. TikTok-Algorithmen verstärken den Hype, präsentieren Messer als cooles Accessoire. Selbst vermeintlich harmlose Kiosktreffen in Halle können eskalieren. Einer der Jugendlichen zeigt Laura eine Narbe: „Das ist mit ’nem Messer passiert.“