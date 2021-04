110 Dollar für eine Ampulle von Astrazeneca, 120 Dollar für Biontech/Pfizer und 128 Dollar für ein Fläschchen des Herstellers Moderna: So lautet das Angebot einer vorgeblichen Apotheke im Messenger-Dienst Telegram. In einer anderen Telegram-Gruppe ist angeblich der russische Impfstoff Sputnik V zu haben. Der Anbieter behauptet, über ein russisches Ärzteteam an eine kleine Menge des Impfstoffs gekommen zu sein. Zahlbar sei der Preis von umgerechnet rund 140 Dollar für zwei Dosen ausschließlich in Bitcoin.