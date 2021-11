Immer unter Strom Akkus richtig benutzen und pflegen

Das folgende Szenario kennen vermutlich die meisten: der letzte Griff beim Verlassen der Wohnung geht nochmal schnell zum Ladekabel des Handys und dann ab in die Tasche damit. Wer weiß schon, ob der Akku wirklich den ganzen Tag durchhält? Daher wollen wir in diesem Artikel für einen bewussten Umgang mit dem Akku sensibilisieren. Dann ist der Griff zum Kabel in Zukunft möglicherweise überflüssig.