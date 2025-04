Bildrechte: IMAGO/SOPA Images

Servicestunde | 08.04.2025 Neuer blauer Kreis bei WhatsApp: Was steckt dahinter?

08. April 2025, 15:00 Uhr

Ein blauer Kreis sorgt für Aufsehen bei WhatsApp-Nutzern: Meta integriert eine neue KI-Funktion namens "Meta AI" in die App, die Fragen beantwortet und Empfehlungen gibt - doch was bedeutet das für die Privatsphäre? Eva Maria Weiß von Heise Online klärt in der Servicestunde auf.