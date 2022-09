Bluetooth-Kopfhörer werden sowohl in der "in-ear"-Variante angeboten als auch in der klassischen Bügelform. Grob gesagt können Sie die Kopfhörer bereits ab etwa 40 Euro erwerben oder auch das Zehnfache dafür bezahlen.

Wollen Sie vor allem Musik hören oder an Telefonkonferenzen teilnehmen? Benutzen Sie die Geräte eher zu Hause oder sind Sie damit viel unterwegs?

Das betrifft in erster Linie die kleinen In-Ohr-Kopfhörer, denn nicht jedes Modell passt auch in jedes Ohr. Daher empfiehlt es sich vor dem Kauf unbedingt auszuprobieren, ob das avisierte Modell auch tatsächlich gut in den eigenen Ohren sitzt. Denn herausfallende Kopfhörer sind ärgerlich und können im schlimmsten Fall verloren gehen.