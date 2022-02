Welttag für das PC-Reinigen So sichern Sie Daten am besten und räumen Festplatten auf

Am Welttag für das PC-Reinigen (was es alles gibt) Mitte Februar stellen sich zwei Fragen:

Beim Reinigen geht es auch um Weltanschauungen und die Vorsichtigen bekommen den Zeigefinger gar nicht mehr runter. Bloß nicht ins System eingreifen. Für den Ungelernten vielleicht diese zwei Hinweise: Ein bisschen was liefert Microsoft mit. Die Datenträgerbereinigung bei Windows ist mittlerweile sogar recht gut erreichbar bei Win 10 und 11 einfach unten in der Taskleiste ins Suchfeld "Datenträgerbereinigung" eingeben und sich dann nicht irre machen lassen, was neben der tatsächlichen "Datenträgerbereinigung"noch für komische Nebenergebnisse angezeigt werden. Dann Datenträger auswählen und ab geht’s. Aber die modernen Betriebssysteme passen eigentlich schon gut auf sich selbst auf.