Erst später gewinnen digitale Spiele mehr und mehr an Bedeutung. Das Computerspiel fängt erst an, wenn ich bestimmte Kenntnisse und Voraussetzungen habe. Unter anderem gehört dazu ein Abstraktionsvermögen. Erst dann fängt das Computerspiel an, umfangreich zu wirken. Das ist natürlich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Tetris ist etwas anderes als ein umfangreiches Rollenspiel.

Es müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Wenn ich beispielsweise in einem Elternhaus groß werde, in dem Gewalt als Konfliktlösungsmittel akzeptiert ist, wenn ich selbst Gewalterfahrungen gesammelt habe und wenn ich in einer Gruppe bin, in der das Problem der Gewalt existiert, wenn ich also darin bestätigt werde, dass Gewalt ein Konfliktlösungsmittel ist, dann wähle ich allein deshalb womöglich gewaltvolle Spiele. Ursache und Wirkung kann man aber auch nicht umkehren.