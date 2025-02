Dass Künstliche Intelligenz immer mit kritischem Blick verwendet werden soll, ist nicht neu. Nur bei Deepseek ist das besonders offensichtlich bei den getesten Beispielen. "Die Entwicklung von Deepseek, einem KI-Modell aus China, zeigt, wie generative KI in autoritären Systemen reguliert und geformt wird", schreibt Michael Schwertel, Professor für Medienmanagement an der CBS International Business School in Köln, auf Linkedin.