Dieser Livall-Helm blinkt sehr auffällig. Bildrechte: MDR/Tobias Bader

Die Hersteller von Fahrradhelmen führen auch ein regelrechtes Wettrennen um die technischen Helfer, die sie einbauen. So erinnert der Helm des Herstellers Livall zum Beispiel sehr an das Cockpit von Night Rider in der gleichnamigen US-amerikanischen Fernsehserie. Er blinkt und leuchtet sehr grell. Das besondere ist, dass das Licht automatisch angeht, sobald der Sensor feststellt, dass es dunkel ist. Und über eine Fernbedienung am Fahrradlenker blinkt er außerdem.



Darüber hinaus sind moderne Helme reine Multimedia- und Kommunikationswunder. Sowohl der Livall als auch zum Beispiel die Helme von Sena lassen sich per Bluetooth mit dem Handy verbinden. So kann man über die Helme und ohne zusätzliche Kopfhörer problemlos beim Fahren telefonieren. Die Lautsprecher der Helme sind dabei direkt über den Ohren in das Helmgehäuse integriert.