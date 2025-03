Nein, ein Schreiben über den möglichen Ausbau bedeutet noch keinen verbindlichen Vertrag. In der Regel geht es erst darum, das Interesse in der Nachbarschaft zu prüfen. Erst wenn genug Haushalte Interesse zeigen, wird der Ausbau beschlossen.

Manchmal melden sich Firmen bei den Kommungen, manchmal schreiben Kommunen den Netzausbau aus. Oft wird ein Glasfasernetz nur verlegt , wenn eine Mindestanzahl der Haushalte (meist 30 bis 40 Prozent) in einer Straße zustimmt.

Wichtig: Liegt Glasfaser am Verteilerkasten an, gibt es in der Gegend meistens auch schnelles DSL. Wem das ausreicht, der kann entsprechend seinen "normalen" Vertrag aufstocken, etwa auf 50 Mbit oder 100 Mbit.