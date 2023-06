Google habe das erkannt und eine verbesserte Dokumentation der Funktion an die Hersteller verteilt und diese müssen auf dieser Basis ihre Anpassungen vornehmen.

Die ersten Hersteller - insbesondere Samsung - sollen jetzt Aktualisierungen herausgegeben haben, die diese Funktion wieder in den Griff bekommen.

Und genau deshalb raten IT-Experten und auch die Polizei zu sofortigen Updates der Handys, damit dieser Fehler behoben wird. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, den Notruf auszulösen, ohne ihn tatsächlich zu wählen. Und zwar fünfmal auf den Einschaltknopf zu drücken, also auf den Knopf an der Seite, den man üblicherweise länger drückt, wenn man das Gerät ein- oder ausschalten will.