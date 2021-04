Rund ums Heimkino Was Beamer können und kosten

Beim Kauf eines Beamers gibt es einige Aspekte zu beachten: die Lichtstärke, den Kontrast, die Farbgenauigkeit, die Lautstärke und viele mehr. Schlussendlich hängen fast alle diese Faktoren an einem einzigen Bauteil: dem Leuchtmittel. Es lohnt sich daher, sich damit kurz auseinander zu setzen.

Bisher wurde in Beamern vor allem die DLP- und die LCD-Technik verwendet, um die Bilder zu erzeugen. Mittlerweile gibt es auch LED-Beamer. Aber die Entwicklung ist noch vergleichsweise jung. Bisher sind LED-Beamer daher noch recht Lichtschwach. Grundsätzlich unterscheiden sich die verschiedenen Techniken darin, wie sie aus dem Lichtstrahl, der in dem Leuchtmittel entsteht ein farbiges Bild erstellen.

DLP steht für "Digital Light Processing". Kernstücke dieser Technik sind eine digitale Farbpalette und eine bewegliche Mikrospiegel-Einheit, die das Licht reflektiert . Zunächst wird das farblose Licht durch die Farbpalette geschickt. Diese dreht sich und erzeugt so die gewünschten Farben.

Anschließend trifft das Licht auf die Mikrospiegel-Einheit. Eine solche besteht in der Regel aus der Auflösung entsprechend vielen Spiegeln. Das heißt, wenn die Auflösung des Bildes 1920 x 1080 Pixel beträgt, sind ebenso viele Spiegel in der Einheit verbaut. Da die Spiegel innerhalb einer Sekunde bis zu 5.000 Mal ihre Position verändern können, ist es möglich ein sehr kontrastreiches Bild zu erzeugen.

Genau das ist auch eine der Stärken dieser Technik. Eine der Schwächen entsteht, durch die rotierende Farbpalette. Bei sehr schnellen Farbwechseln kann es dadurch nämlich zu dem so genannten Regenbogen-Effekt kommen. Das heißt, es kann so erscheinen, als würden die Farben etwas verlaufen.

Bei "Liquid Crystal Display" Beamern werden die Lichtstrahlen bereits in den Farben Rot, Grün und Blau losgeschickt. Sie durchlaufen verschiedene Spiegelsysteme und werden dann in einem Prisma wieder gebündelt. Von dem Prisma aus, wird das Bild dann durch die Linse auf die Leinwand projiziert.

Bei LED-Beamern ist die Lichtquelle keine Lampe, sondern Dioden. Die Technik zur Bilderzeugung erfolgt dann ähnlich, wie bei den DLP-Geräten. Ein großer Vorteil der LED-Beamer ist, dass sie nicht so warm werden. Das heißt, die Geräte können sehr kompakt sein und benötigen keinen großen Lüfter. Dementsprechend sind sie auch vergleichsweise leise.

Hinweis für alle Beamertypen Hersteller geben häufig eine Betriebsdauer im Energiesparmodus an. Dann verlängert sich die Laufzeit nämlich. Im "Vollpower"-Modus kann die Zeit dann gut und gerne mal halb so lang sein.

Das ist – wie immer – nicht so einfach zu beantworten und hängt auch von der Verwendung ab. Klar ist jedoch, dass die LCD- und DLP-Geräte im Anschaffungspreis zunächst kostengünstiger sind als LED-Beamer. In den Folgekosten, dreht sich dieses Verhältnis jedoch um. LED-Leuchten müssen in der Regel schließlich nicht ausgetauscht werden.