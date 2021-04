MDR-AKTUELL-Nutzer Sven Jeremiasch hat neulich einen, wie er sagt, recht teuren Artikel auf Ebay ersteigert, aber die Sache hatte einen Haken: "Weil weder persönliche Übergabe noch Paypal-Käuferschutz möglich waren, war ich relativ vorsichtig." Nach einigen Recherchen war er sicher, dass es sich um Betrug handeln musste, und nahm Kontakt zu Ebay auf. "Ich hatte jedoch nicht den Eindruck, dass Ebay die notwendigen Schritte eingeleitet hat, zum Beispiel eine Sperrung vom Verkäufer-Account", erzählt er, "das fand ich doch sehr befremdlich und enttäuschend." Seitdem fragt er sich, was Ebay gegen möglichen Betrug unternimmt und was speziell in seinem Fall getan wurde.

Sicherheitsmaßnahmen auf Ebay

Das US-amerikanische Unternehmen Ebay betreibt einen der größten Online-Marktplätze. Ebay selbst tritt dabei als Vermittler zwischen Verkäufer und Kunde auf. Ob und wie Ebay im Fall von Herrn Jeremiasch tätig geworden ist, konnte eine MDR AKTUELL-Anfrage nicht herausfinden. Schriftlich teilte die Firma mit, die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich den Fall angesehen und sich mit dem Käufer in Verbindung gesetzt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen könne man keine konkreteren Informationen weitergeben.

Weiter heißt es: "Ebay arbeitet ständig daran, den Online-Marktplatz so sicher wie möglich zu gestalten. So setzen wir unter anderem Software ein, um Betrugsversuche so früh wie möglich zu identifizieren. Ebay arbeitet eng mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Dieses System ermöglicht uns eine schnelle Reaktion in jedem Einzelfall und vermittelt sowohl auf Käufer- als auch auf der Verkäuferseite einen Schutz vor Missbrauch. Liegen hinreichende Sicherheitsbedenken vor, werden unter anderem Käufe abgebrochen, Angebote frühzeitig gelöscht und auch Ebay-Konten gesperrt".

Das sagen Verbraucherschützer

Die Verbraucherschutzzentrale Sachsen mahnt: Als Kunde sollte man genau wissen, wer der Vertragspartner ist. Bei gewerblichen Angeboten hat der Kunde Gewährleistungs- sowie Widerrufsrecht. Wird aber von privat zu privat verkauft, gibt es das nicht. Das heißt, der Käufer kauft die Katze im Sack. Das gilt auch bei Ebay-Kleinanzeigen.