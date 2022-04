Seit die ehemalige US Regierung unter Präsident Donald Trump den chinesischen Hersteller Huawei mit einem Handelsembargo belegt hat, sind auf neueren Huawei-Geräten keine Google-Dienste mehr verfügbar.

Beispielsweise das Klapphandy Huawei P50 Pocket muss ohne Google-Dienste auskommen. Bildrechte: imago images/VCG

Das Embargo ist im Mai 2019 in Kraft getreten. Das bedeutet, dass alle Geräte und Serien, die bis dahin bereits auf dem Markt und lizensiert waren, auch weiterhin mit Google-Diensten verkauft werden dürfen. So verfügt das Hauwei P30 Pro (erschienen im März 2019) noch über den PlayStore, über GMail, GoogleMaps und so weiter.



Die Nachfolge-Serie Huawei P40 Pro (und alle weiteren nach März 2019 erschienenen Modelle) ist wiederum davon betroffen und darf die Dienste nicht anbieten.