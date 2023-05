Im Home-Office arbeiten, die Lieblingsserie gucken oder mit Oma per Video telefonieren: Das Internet bestimmt das Alltagsleben der meisten Menschen. Aber in Deutschland ist es nicht immer einfach, einen schnellen Internetanschluss zu bekommen.

In den letzten Jahren ist der Breitband-Ausbau weitergegangen. Das heißt: Mehr Haushalte haben Zugang zu schnellem Internet. Allerdings versprechen viele Anbieter mehr, als sie halten können. Das Verbraucherportal "Chip" hat Internetanbieter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unter die Lupe genommen. Außerdem erklären wir, was Sie tun können, wenn der heimische Internetanschluss tatsächlich zu langsam ist.