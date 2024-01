Bildrechte: dpa

Ende des Nebenkostenprivilegs Kabel-TV-Empfang: Welche Änderung auf Millionen Betroffene zukommt

03. Januar 2024, 10:33 Uhr

Bei mehr als zehn Millionen Mietern sind die Gebühren für ihren TV-Kabelanschluss in den Nebenkosten enthalten. Dies ist laut Gesetz nur noch bis zum 30. Juni 2024 möglich. Warum ist das so und was müssen betroffene Mieter nun tun? Dazu haben wir Florian Bau vom Mieterverein Dresden und Umgebung e.V. befragt.