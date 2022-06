Auch die umfallende Gießkanne klingt in der Aufnahme vielleicht eher wie ein Pappeimer. Am Ende wird ein Toningenieur den Originalton, die Extra-Geräusche, die Musik und die Sprache so zusammenmixen, dass bei unserer 5.1-Surround-Anlage die Gießkanne durchs Wohnzimmer fliegt. Und auch hier ist viel individuelles Hörempfinden dabei. Würde Oma Hilde an den Reglern sitzen, käme sicher eine ganz andere Mischung heraus.