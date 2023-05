In die Musikbranche übersetzt, heißt das: Es reicht nicht, der Künstlichen Intelligenz nur Vorgaben zu geben, man müsste ihr quasi den "Stift" führen und nicht nur das Ergebnis entgegennehmen. Also zum Beispiel konkrete Anweisungen geben, welche Töne, Akkorde, Rhythmen zu verwenden sind, letztlich so interagieren wie beim Komponieren mit der Gitarre in der Hand. Am Ende kommt es also auf den kreativen Beitrag des Menschen an, ob daraus sein "eigenes" Werk entsteht.