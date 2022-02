In einem Smartphone, einem Computer oder Fernseher stecken unglaublich viele wertvolle Ressourcen. Allein 30 Metalle sind es in einem Handy, z.B. Kupfer, Eisen, Aluminium aber auch Gold und Silber. Daher ist es sinnvoll, nicht jedes Jahr ein neues Handy zu kaufen, nur weil der Hersteller ein neues Modell auf den Markt bringt oder weil das Display einen Kratzer hat.

Einige Hersteller, wie Fairphone oder Shiftphone, haben es sich daher zum Ziel gemacht ihre Geräte so nachhaltig und langlebig wie möglich herzustellen. Das bedeutet vor allem, dass Einzelteile wie Akku oder Display im Schadfall auch von Laien problemlos gewechselt werden können. Somit muss das Gerät nicht sofort in den Müll wandern, nur weil zum Beispiel die maximale Akkukapazität nur noch bei 50 Prozent liegt.

Dieses modulare Prinzip kann also die Nutzungsdauer der Smartphones verlängern. Im Schnitt werden Handys in Europa derzeit 40 Monate genutzt, also knapp dreieinhalb Jahre. Mit Hilfe einfach austauschbarer Module könnte die Nutzungsdauer auf vier oder viereinhalb Jahre steigen.