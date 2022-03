Macht es die Nutzung der App möglich, auf den Besuch in einer Filiale zu verzichten? Fast, denn die Funktionen sind extrem vielseitig. Es können mittels App sogar digital Briefmarken gekauft und das Porto für die Päckchen und Pakete gezahlt werden. Der integrierte Portoberater gibt Auskunft über die Kosten. Die persönliche Beratung soll die App aber nicht ersetzen, vielmehr aber die Abwicklung der Postgeschäfte erleichtern, unabhängig von Öffnungszeiten und angepasst auf den persönlichen Zeitplan. Grundsätzlich wird das Versenden von Paketen einfacher, zum Beispiel bei Retouren, also wenn man eine Sendung zurück schickt – einfach den Strichcode der Retoure einlesen und an der Packstation das Retouren-Label ausdrucken, aufkleben und aufgeben.

Mittlerweile bieten auch die meisten der anderen Versanddienstleister, wie Hermes, UPS und Amazon, Apps an. Bei UPS beispielsweise sind die Funktionen ganz ähnlich wie bei der DHL-App. Auch hier können die Kunden den Weg der Zustellungen nachvollziehen und teilweise steuern, etwa, indem der Ablageort angegeben werden kann. Auch der Versand kann digital vorbereitet werden und eine Standortsuche gibt es auch. Allerdings unterhält UPS keine Packstationen, sondern Einzelhandelsunternehmen bieten als Zusatzdienstleistung an, UPS – Sendungen entgegen zu nehmen.

Der Versandriese Amazon bietet seinen Kunden einen eigenen Abholservice an – "Amazon Locker". Das sind Abholstationen an Shell-Stationen oder bei Einzelhändlern, z.B. Spätverkaufsstellen. Die meisten Locker sind rund um die Uhr zugänglich. Um einen Locker zu öffnen und die Bestellung abzuholen, bekommen die Kundinnen und Kunden ihre Abholinformationen per E-Mail. Damit können sie zum gewählten Locker gehen und ihren Abholcode in das Bedienungsfeld eingeben oder den Code auf dem Handy scannen. An manchen Standorten können sie den Locker mit der Amazon App über die Bluetooth-Funktion des Handys öffnen.