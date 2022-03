"Wie konnte ich nur…?" Dieser Satz ist wohl einer der häufigsten, wenn es zu spät ist. Betroffenen, wie Maria, sei gesagt, die Betrüger sind wirklich mit allen Wassern gewaschen und in der Lage, mit diversen Tricks, ihre "Seriosität zu beweisen". Wenn die Betrüger zum Beispiel über einen kompletten persönlichen Datensatz verfügen, der im Darknet massenhaft angeboten wird, aus gehackten Online-Shops zum Beispiel, dann kennt er auch Adresse und Name des Opfers oder gar Kontodaten. Das schafft natürlich Vertrauen.

Passend dazu gibt es eine Geschichte, die durchaus glaubwürdig erscheint. Auch wird das Opfer gern gebeten, zunächst den Namen des Anrufers zu googlen. Daniel Cletheroe ist ein Name, der häufig benutzt wird. Das ist tatsächlich ein Ingenieur von Microsoft, auf dessen Firmenprofil bei Microsoft landet man dann auch beim Suchen. Damit ist die Tür wieder ein Stückchen mehr geöffnet.

Erlaubt man hier den Zugriff, wandert die Maus wie von Geisterhand über den Bildschirm und genau an diesen Punkt wollen die Betrüger kommen. Maria sollte dann ihre Konten bei Paypal und Amazon aufrufen, das Bankkonto, das Kreditkartenkonto usw. Und die falschen Microsoft-Mitarbeiter haben jeden Klick mitgelesen . Entweder direkt auf dem Bildschirm oder durch ein unbemerkt installiertes Programm, das sämtliche Tastatureingaben ggf. mit Bildschirmfotos an die Betrüger sendet.

Sofort den Stecker ziehen. Das ist das Erste. Der betroffene Rechner sollte keinesfalls wieder online gehen und am besten einem Computerexperten des Vertrauens übergeben werden. Denn letztlich hilft an dieser Stelle oft nur noch die ganz harte Variante, das "Plattmachen" der C-Festplatte. Nun ist es zwar theoretisch auch möglich, dass andere Festplatten auf dem Rechner betroffen sind, also die D-Festplatte mit den Daten zum Beispiel, aber hier ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch.