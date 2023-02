Das Internet bietet eine Fülle nützlicher und spannender Möglichkeiten: chatten, mailen, spielen, shoppen. Das hat auch eine Vielzahl an Betrügern auf den Plan gerufen, die Usern Fallen stellen, um an ihre Daten zu gelangen und damit Kasse zu machen. Darüber informieren und aufklären will der internationale "Safer Internet Day", der seit 2004 immer im Februar stattfindet. Daran beteiligt sind Politik, Wirtschaft, Verbände und Verbraucherschützer.