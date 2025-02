Wählen Sie eine zufällige Zeichenfolge, die in keinem Wörterbuch zu finden ist.

Verwenden Sie auch Sonderzeichen und Ziffern.

Das Passwort sollte mindestens zehn Zeichen enthalten.

Wählen Sie keine Kombinationen, die mit Privatwissen auf Sie schließen lassen; wie Ihr Name plus Geburtsdatum.

Verwenden Sie für jeden Dienst und jeden Zugang ein eigenes Kennwort.

Noch sicherer ist die Zwei-Faktor-Autorisierung, die auch beim Online-Banking praktiziert wird.



Späht ein Trojaner oder ein Virus die Passwörter beim Eintippen auf dem Gerät aus, so ist jedes Passwort unsicher. Denn der Hacker kann es einfach mitlesen und dann natürlich auch nutzen. Dasselbe ist beim Phishing der Fall. Das beste Passwort ist also nur dann sicher, wenn auch der Rechner an sich sicher ist.