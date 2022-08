Lernhilfen Smarte Technik für den Kopf

Die App bietet darüber hinaus die Möglichkeit, dass die Lehrer Gruppen mit ihren Kindern erstellen und so auch einen Überblick darüber haben, welches Kind was zu Hause selbst nochmal angeschaut hat.

Auch Eltern können die App benutzen. Und was soll ich sagen: es ist durchaus interessant, was ich in Mathe alles mal gekonnt haben soll. Die Wurzel aus 0,0001 ist übrigens 0,01.

Mit der "Duolingo"-App kann man verschiedene Sprachen lernen. Englisch, Französisch, Spanisch etc. alles kein Problem. Den Einstieg in die Lektionen wählt man individuell, je nach Vorkenntnissen.

Das Lernen funktioniert dann ähnlich dem Sprachunterricht in der Schule. Es gibt Hör- und Sprechübungen. Aber "leider" führt auch an Vokabeltraining und Grammatikübungen kein Weg vorbei.