Smart Home Strom sparen mit smarten Steckdosen?

Die smarte Steckdose wird einfach in die normale Steckdose gesteckt und dann können Haushaltsgeräte wie ein Kühlschrank in die smarte Steckdose eingesteckt werden. So erklärt es Philip Ahrens, Geschäftsführer von Smarthaus-Sachsen, auf dem MDR-YouTube-Kanal "Was kostet...?". "Und schon hast du die Möglichkeit, über dein Handy zu sehen, wie hoch der Verbrauch ist", sagt er. Zudem lasse sich so das Gerät an- und ausschalten oder ein Timer stellen.