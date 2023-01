Es ist überhaupt kein Problem, für ein neues Handy so viel Geld auszugeben, wie für einen einwöchigen Urlaub zu zweit. Der Neupreis von den Topmodellen vieler Hersteller liegt in der Regel jenseits von 1.000 Euro. Wenn Samsung im Februar 2023 das Galaxy S23 Ultra der Öffentlichkeit vorstellt, dürfte es mehr als 1.300 Euro kosten. Der Vorgänger im Februar 2022 lag bei Markteinführung bei 1.249 Euro. Dafür können wir viele schöne Dinge kaufen und die Frage ist, taugt nicht auch ein günstigeres Smartphone?

Für die Smartphones, die Ende Januar in der MDR um 4-Sendung besprochen wurden, kommt die Stiftung bei allen zum Ergebnis "Gut". Klar, wir wissen aus der Schule, dass es da auch noch Abstufungen gibt (2+, 2, 2-), aber am Ende ist "Gut" eben eine 2. Um zu beurteilen, welches Handy nun das Richtige ist, lohnt sich trotzdem der Blick in die Details.

Das günstige Samsung Galaxy A33 (ab 278 Euro) und das Sony Xperia 10IV (ab 319 Euro) kommen auf die Gesamtnote 2,3. In der Kategorie "Kamera" schneiden beide etwas schlechter ab als die Topmodelle. Aber vor allem das Sony-Gerät bekommt in drei Kategorien die Note Sehr Gut (Akku, Display und Handhabung). Der Akku des günstigen Sonys wird sogar als besser bewertet als der des Galaxy S22 Ultra.

Wer sich die Zeit nimmt und die Geräte in einem Geschäft vergleichen möchte, der wird vor allem haptische Unterschiede feststellen. Die Topmodelle fühlen sich hochwertig an. Sie sind schwer und zudem fein verarbeitet. Bei den günstigeren Modellen fällt sofort auf, dass möglicherweise sowohl Display als auch die Rückseite aus Kunststoff sind und nicht aus Glas. Das muss nicht negativ sein, da Kunststoff langlebiger sein kann.

Was in den Tests bedauerlicherweise deutlich wird, ist, dass die Hersteller die guten Kameras in den teuren Handys verbauen. Wem die Kamera also extrem wichtig ist, wird bei den günstigen Modellen eher nicht fündig.