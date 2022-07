Second Hand Wie viel gibt es noch für alte Handys?

Das alte Handy oder Smartphone liegt seit Jahren ungenutzt in der Schublade, ist aber noch in gutem Zustand – dann könnte es Chancen haben, in einem entsprechenden Laden verkauft zu werden. In einigen Handyreparaturläden ist auch ein Verkauf von Altgeräten grundsätzlich möglich. Allerdings: Ob und wie viel Geld dabei herausspringt, kommt vor allem auf das Modell an und wie alt es ist.