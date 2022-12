Immer wieder stellt der Technikfuchs nützliche Apps vor. Besonders angetan haben es ihm die Apps "Drive and Dine"“ und "Happy Cow". Das klingt nach mehr als Currywurst an der Raststätte: "Drive and Dine" - fahren und dinieren. Und so ist es auch. Wer bei einer Autoreise nicht nur geschmierte Stullen von Mutti haben möchte, für den ist die App gedacht. Oder auch für alle die, die das Angebot an den Autobahn-Raststätten nicht so schmackhaft finden.