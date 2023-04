Virenschutz-Software gibt es in kostenlosen Versionen und wer mehr Komfort und Schutz will oder noch zusätzliche Funktionen wie Passwortmanager oder VPN (ein virtuelles privates Netzwerk), der ist mit rund 20 Euro aufwärts dabei. Auch gebe es Produkte, die mehrere Geräte absichern, Cloudspeicher beinhalten und verschiedene Jugendschutzfunktionen, so Schüßler. Wer das alles haben will, der muss dafür auch zahlen. Aber die Sicherheit für ein bisschen surfen und mailen, die gibt es in der Regel kostenlos.