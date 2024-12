Über QR-Codes können Informationen schnell zugänglich gemacht werden: Ein Griff zum Smartphone, einscannen und schon hat man im Display alles auf einem Blick. Das Bahnticket ist so schnell abrufbar, in Fernsehsendungen werden damit Rezepte präsentiert, Pizzadienste servieren so gerne auch ihre Angebote und auf Lebensmitteln sind schnell die Zutaten zu finden. Die kleinen Quadrate werden immer beliebter als Kommunikationsmittel und sind immer öfter auch auf Werbeplakaten und in Flyern zu sehen. Das macht sie auch interessant für Kriminelle, die manipulierte QR-Codes in alltäglichen Situationen platzieren, um so an die Daten ihrer Opfer zu kommen.