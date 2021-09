Einbruch Wie schützen Sie Ihre Gartenlaube

Taschenmesser und Schraubendreher bringen die Laubenknacker in der Regel mit, das Übrige findet sich meist an Ort und Stelle: Axt, Beil, Hacke oder Spaten. Die Sicherung von Gartenlauben beginnt mit der sorgfältigen Verwahrung von Werkzeug und Gartengerät. Was sich zum Schneiden oder Hebeln eignet, gehört unter soliden Verschluss.