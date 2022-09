Bildrechte: IMAGO / Cavan Images

13 Prozent der Energiekosten eines Haushalts entstehen nach Angaben der Verbraucherzentrale durch Warmwasser – vor allem durch Duschen und Baden. Läuft der Hahn, sprudeln zwischen 12 und 14 Liter Wasser pro Minute – und nach nur 10 Minuten duschen hat man so viel Wasser verbraucht wie durch ein Vollbad. Durch ein paar Tricks und kleine Gewohnheitsänderungen lässt sich hier eine Menge Energie sparen.



Wassertemperatur senken

Beim Duschen wird das Wasser zunächst erhitzt und dann mit kaltem Wasser gemischt, bis es nicht mehr zu heiß ist und angenehme 38 Grad erreicht hat. Dabei geht eine Menge Energie verloren. Verhindern lässt sich dies, wenn die Temperatur in der Warmwasserbereitung gesenkt wird und Heizung, Boiler oder Durchlauferhitzer entsprechend angepasst werden.

In vielen Haushalten erzeugen Heizungsanlagen Warmwasser und zwar auch dann, wenn es gerade gar nicht gebraucht wird. Meist lässt sich in der Heizungstechnik einstellen, zu welchen Stunden das Warmwasser zur Verfügung stehen soll und der Energieverbrauch kann deutlich gesenkt werden.



Wassersparende Duschköpfe verwenden

Auch wassersparende Duschköpfe können den Verbrauch erheblich senken. Die Menge, die pro Minute durch den Hahn kommt, wird dabei verringert, je nach Modell auf 6 bis 8 Liter Wasser pro Minute. Solche Sparduschköpfe sind relativ erschwinglich und lassen sich leicht zu Hause selbst anbauen. Den gleichen Effekt hat ein sogenannter Durchflussbegrenzer, den man einfach zwischen Armatur und Duschschlauch einsetzen kann. Das Wasser kann dadurch, z.B. beim Einseifen, bis auf leichtes Tröpfeln fast abgestellt werden, aber die Temperatur bleibt gleich. Der Wasserverbrauch lässt sich so halbieren und senkt so auch deutlich den Energieverbrauch.



Sparen bei der Armatur

Außerdem gilt: Einhand-Armaturen, das heißt Duschen mit nur einem Hebel sind meist energieeffizienter als Armaturen mit zwei Reglern. Die Temperatur lässt sich über zwei Regler nicht so schnell einstellen und bis die Wunschtemperatur erreicht ist, geht so viel Wasser verloren.



Vorsicht vor anhaltendem Kaltwasser

Niedrige Wassertemperaturen haben zwar einen erheblichen Energiespareffekt, können aber dazu führen, dass sich Legionellen vermehren. Die Bakterien können grippeähnliche Erkrankungen auslösen und fühlen sich bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad am wohlsten. Bei mehr als 60 Grad werden sie abgetötet, daher sollte die Wassertemperatur im Speicher einmal wöchentlich zumindest für kurze Zeit auf 70 Grad aufgedreht werden.