Nicht explizit, es sei denn, sie gehen schon zum Amt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales verweist auf Nachfrage auf die Rentner unter den Wohngeld- und Grundsicherungsbeziehern, die profitieren würden, auf das 9-Euro-Ticket, den Wegfall der EEG-Umlage ab Juli (!) und auf die außergewöhnlich starke Rentenanpassung, in den alten Bundesländern um +5,35 Prozent, in den neue Bundesländern sogar um +6,12 Prozent. Ein Unding für den Sonderverband VdK. Schließlich, so Präsidentin Verena Bentele, würde diese Erhöhung alleine schon von der momentanen allgemeinen Preissteigerung "aufgefressen".