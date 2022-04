Servicestunde | 06.04.22 Hohe Energiekosten: Wie heizen wir in Zukunft?

Hauptinhalt

Brennstoffzelle, Gas- oder Ölheizung oder doch lieber Wärmepumpe? Derzeitige Fördermittel sorgten für einen Boom beim Heizungswechsel. Doch Rekord-Energiepreise beunruhigen die Verbraucher. Wie wird also künftig geheizt? In der MDR THÜRINGEN-Servicestunde am Mittwoch ab 11 Uhr klären wir gemeinsam mit Matthias Wagnitz vom Zentralverband Heizung, Sanitär, Klima und Ramona Ballod von der Verbraucherzentrale Thüringen wichtige Fragen.