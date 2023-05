Servicestunde | 03.05.2023 Im Test: Bodenreiniger für Holz und Laminat

Holzböden wie Parkett oder Laminat brauchen spezielle Pflege. Doch welches Reinigungsmittel ist am besten geeignet? Stiftung Warentest hat 16 Produkte untersucht. Darüber sprechen wir am Mittwoch in der Servicestunde.