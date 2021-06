Reparieren statt wegwerfen - dazu will ein neues Förderprogramm des Thüringer Umweltministeriums animieren. Dafür stehen im Haushalt 150.000 Euro bereit. Wer ein Elektrogerät reparieren lässt, statt ein neues zu kaufen, soll laut Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) die Hälfte der Kosten erstattet bekommen. Maximal könnten in diesem Jahr bis zu 100 Euro pro Haushalt in Anspruch genommen werden. Demnach könnte 1.500 Mal in voller Höhe ein solcher "Reparaturbonus" ausgezahlt werden.