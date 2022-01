Die starke Frau oder den starken Mann zu spielen, bringt gar nichts, weil die Kinder über ihren Bauch sowieso merken, dass hier gerade etwas nicht passt. Es ist besser, ehrlich zu sein und zu sagen: Ja, es ist gerade ein bisschen viel. Mir ist immer wichtig, dass wir Eltern so authentisch wie möglich sind und unserem eigenen Gefühl durchaus auch Worte geben. Damit die Kinder sehen, das was sie spüren und das, was wir Eltern sagen - das passt zusammen. Das ist ein wichtiger Punkt.

Der Mama geht es heute nicht so gut, die hat heute keine Kraft, das kann man auch schon kleinen Kindern sagen. Mit Babys geht das sicher nicht, aber Zweijährigen kann man das schon sagen. Es geht dabei gar nicht so sehr darum, welche Worte wir benutzen, sondern dass wir uns selber eingestehen, dass es so ist und dass wir mit dem Eingeständnis den Kindern auch Ehrlichkeit geben.

Wir sollten darauf vertrauen, dass wir alles schaffen können, was uns auferlegt wird und darauf vertrauen, dass es weitergeht. Wenn wir menschheitsgeschichtlich zurückschauen, dann haben Familien schon ganz andere, anstrengende, schlimme Situationen geschafft. Die Situation, die wir jetzt haben, ist eine super Herausforderung, aber wir werden das schaffen.



Es ist gut kleinteilig zu gucken, nicht weit vorauszublicken, sondern zu schauen, was muss heute noch geschafft werden und was liegt morgen ganz konkret an - und bis nächste Woche muss ich dann noch gar nicht schauen. Gut ist es, so dicht am heutigen Datum dran zu bleiben, wie es nur irgend geht, damit ich in meinen Einflussbereich bleiben kann. Bis morgen kann ich vorplanen. Bis nächste Woche nicht und was nächsten Monat ist, das wissen wir schon gleich gar nicht.