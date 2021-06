Servicestunde | 30.06.2021 Was ist Cybergrooming - und wie schützen wir unsere Kinder?

Im Internet machen sich Pädophile an Kinder heran - beim "Cybergrooming". Was Eltern und Großeltern wissen sollten, wie sie vorbeugen können und reagieren sollten, wenn sie von solchen Vorfällen erfahren, erläutert Mediencoach Iren Schulz in der Servicestunde bei MDR THÜRINGEN - das Radio ab 11 Uhr. Stellen Sie Ihre Fragen!