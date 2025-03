Es kommt vor, dass Vertreter älteren Menschen leichtfertig Kaufverträge oder Abos mit langer Laufzeit aufschwatzen. Doch wenn eine beginnende Demenz im Spiel ist, kann das zum echten Problem werden.

Denn die Betroffenen können die langfristigen Folgen ihrer Entscheidungen nicht mehr abschätzen, und hinter Lockangeboten verstecken sich so manch zusätzliche Kosten. Welche Möglichkeiten haben Angehörige dann?

Grundsätzlich gilt: Wer nicht mehr versteht, worum es in einem Vertrag oder bei einem Kauf geht, ist geschäftsunfähig, weil er oder sie nicht mehr in der Lage ist, die Tragweite seines oder ihres Handelns richtig einzuordnen. Er ist dann nicht mehr einsichts- und urteilsfähig. Ein geschlossener Vertrag ist somit ungültig.

Angehörige können geschlossene Verträge anfechten, kündigen oder bestellte Ware stornieren, wenn sie der Meinung sind, dass der Unterzeichner zum Zeitpunkt der Unterschrift unter einem Vertrag aufgrund einer Demenz nicht wusste, er tut. Er wäre dann geschäftsunfähig.

Die Geschäftsunfähigkeit muss von einem medizinischen Gutachten und einem Gericht festgestellt werden. Dann tritt ein Betreuer an die Seite des Demenzkranken und schließt Verträge in seinem Namen ab. Dadurch werden Demenzkranke davor geschützt, durch nicht notwendige Verträge in finanzielle Notlagen zu geraten. Dieser Betreuer kann auch ein naher Angehöriger sein.

Was aber, wenn die Geschäftsunfähigkeit noch nicht eindeutig bescheinigt ist? Dann wird es schwierig, zu beweisen, dass der Erkrankte zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung nicht in der Lage war, sein Handeln zu verstehen.

In diesem Fall kann zunächst ein ärztliches Attest helfen. Oft zeigen sich die Vertragspartner dann kulant und stornieren den Vertrag - aber das gilt nicht für alle.

Im Falle eines Gerichtsprozesses würden Gegner gerne mit sogenannten "lichten Momenten" des Unterzeichners argumentieren, schreibt das Ratgeberportal "Wegweiser Demenz".

Es gibt weitere Möglichkeiten, die Interessen eines älteren Menschen zu wahren, wenn sich Demenz oder andere Erkrankungen erst langsam ankündigen: die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung. Beide können unabhängig voneinander aufgesetzt werden.

Kinder sollten sich schon frühzeitig mit ihren Eltern über eine Vorsorgevollmacht unterhalten. Mit dieser Vollmacht darf sich die darin bestimmte Person um alle rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten des oder der Demenzkranken kümmern.

Eine Vorsorgevollmacht kann verfasst werden, so lange noch Geschäftsfähigkeit vorhanden ist. Also so lange die erkrankte Person noch verstehen kann, was diese Vollmacht bedeutet. Bildrechte: IMAGO / photothek

In einer Betreuungsverfügung legt der Unterzeichner fest, welche Person das Gericht als Betreuer einsetzen soll, wenn es um das Thema Geschäftsunfähigkeit geht. Diese Verfügung bietet sich an, wenn keine Verwandten oder Vertrauenspersonen vorhanden sind. Der Unterzeichner äußert zwar nur einen Wunsch, wer ihn künftig betreut - das Gericht folgt diesem Wunsch in der Regel.

Der Betreuer wird vom Gericht kontrolliert. Bei einer Vorsorgevollmacht kann das Gericht hingegen nicht kontrollieren, ob die Interessen gewahrt sind.