Zu lange Wartezeiten auf eine Therapie In Deutschland leiden etwa 18 Millionen Erwachsene pro Jahr an einer psychischen Erkrankung. Dabei sind Angststörungen, Depressionen und Suchterkrankungen am häufigsten vertreten. Nach wie vor ist es jedoch schwierig, an einen Behandlungsplatz zu kommen – jedenfalls nicht ohne eine Wartezeit von derzeit etwa sechs Monaten, Tendenz steigend. Jeder Vierte wartet sogar ein Jahr und länger.