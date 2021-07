Blumen für die Ewigkeit Deko aus gepressten Blüten zaubern

Die Natur steht in voller Blüte. Wohin man schaut, in den Gärten, auf den Wiesen und Felder entfaltet sich die ganze Pracht des Sommers. Wie Sie einen Teil davon konservieren und in Dekoration verwandeln können, weiß Expertin Judith Heinze.