Nun nehmen wir einen Topf, der etwas kleiner als die Baumscheibe ist. Er gibt die Form des Kranzes vor, so dass der Kranz wirklich ganz rund wird. Ein Ei wird zunächst in den Topf gesetzt. Das zweite Ei wird mit einem Punkt Heißkleber versehen und im Topf an das erste Ei geklebt. So machen wir weiter bis der Kranz geschlossen ist. Der fertige Eierkranz wird nun auf die Baumscheibe gesetzt und kann auch dort nochmal festgeklebt werden. Der Eierkranz kann nun gefüllt werden. Vorsichtig in einem stabilen Karton verpackt, kann der Kranz mehrere Jahre neu gefüllt verwendet werden.