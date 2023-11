Zusammenfassend kann man sagen: Probieren Sie es aus, ob sich spürbar etwas tut beim Energieverbrauch, aber wählen Sie die Wassertemperatur nicht zu gering. Das Testen geht übrigens am besten außerhalb der Heizperiode zum Beispiel in zwei vergleichbaren Wochen. Und es lässt sich auch prima über dieses Thema philosophieren, wie die Diskussionen und Erfahrungsberichte in Internetforen zeigen.